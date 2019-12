Salvini promette una manovra da 50 miliardi di euro ma in tre regioni dove governa la

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si sono presentati come il nuovo che avanza, il vento del cambiamento, quelli che “prima noi”, ma alla prima vera prova dei fatti treamministrare dal centrodestra a trazione leghista fanno cilecca. La Sardegna di Christian Solinas (Lega), la Basilicata di Vito Bardi (Forza Italia) e l’Umbria di Donatella Tesei (Lega) sono tutte accomunate dalla decisione dell’Assemblea regionale di dare il via libera all’esercizio provvisorio di bilancio. In pratica la maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) non è riuscita ad approvare in tempo il bilancio per il 2020. Leneo-leghiste che non approvano il bilancio in tempo La prima ad annunciarlo è stata la Sardegna, che è anche una delle primeconquistare da Matteonelle vittoriose tornate elettorali delle amministrative del 2019. Già a novembre la Giunta sarda aveva fatto ...

