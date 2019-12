Salute, dalle cure miracolose ai vaccini: le fake news più virali nel 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una gang di medici cattivissimi nasconde all’umanità la cure per il cancro, le bacche sono più efficaci dei vaccini e mangiare i noodles (gli ‘spaghetti’ asiatici) può uccidere. Sono alcune delle ‘fake news’ più diffuse del 2019, che hanno spopolato sui social a colpi di post e articoli ‘acchiappa-click’, secondo un’analisi di ‘Nbc news’. La ricerca ha evidenziato che quest’anno i primi 50 articoli hanno raccolto oltre 12 milioni di condivisioni, commenti e reazioni; circa un terzo erano articoli virali che promuovevano cure mai provate sui tumori. Per cercare le parole chiave correlate alle più comuni malattie e cause di morte negli Usa, è stato utilizzato lo strumento di analisi dei social media BuzzSumo.com. Inoltre, la ricerca è stata ampliata per includere argomenti legati alla Salute regolarmente oggetto di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

