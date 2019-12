Salto con gli sci | 68a Tournée dei 4 trampolini | Ryoyu Kobayashi a Garmisch-Partenkirchen

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ormai da 57 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee va in scena a. Tale ruolo non è stato ricoperto solo in occasione della prima (1953), della quinta (1956-1957), della decima (1961-1962) e dell’undicesima (1962-1963) edizione. Nel primo caso fu l’evento inaugurale, negli altri tre rappresentò invece il terzo appuntamento. È però rimasta fissa la data. Si gareggia sempre nella giornata di Capodanno. Non a caso questa competizione, denominata Neujahrsspringen (ovvero “Ildel nuovo anno”) ha una tradizione quasi secolare e dunque ancor più ampia rispetto alla, essendo nata addirittura nel 1922. STORIA Il “Große Olympiaschanze” venne costruito nel lontano 1921, ma prese questo nome solamente nel 1934, quando venne terminata la ristrutturazione resasi necessaria in vista dei Giochi olimpici invernali 1936, la cui gara venne seguita ...

