Salerno | auto si ribalta | illesi gli occupanti

Sono usciti miracolosamente illesi gli occupanti delle due vetture, al centro di uno spettacolare tamponamento, avvenuto poco prima delle 20 in via Filippo Smaldone, nella zona orientale di Salerno. Il conducente di una Renault Clio nel tamponare una Ford Fiesta bianca si è completamente ribaltato con l'auto e secondo alcune testimonianze nello spavento di quanto accaduto si sarebbe allontanato di fretta dal luogo dell'incidente che, per fortuna, non ha causato nessun danno. Per ironia della sorte il tamponamento è, tra l'altro, avvenuto a pochi metri dalla sede dell'associazione di volontariato Humanitas che, in pochi minuti, ha prestato il suo soccorso sul posto.

