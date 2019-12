Saldi invernali 2020, il calendario regione per regione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Saldi invernali 2020, il calendario regione per regione: le date d’inizio Quando iniziano i Saldi invernali 2020? Qual è il calendario? Come da tradizione, con l’arrivo del nuovo anno, in tutte le regioni scattano i Saldi invernali, con tante ottime occasioni per risparmiare e rifarsi il guardaroba. Dopo Black Friday e Cyber Monday, i negozi sperano dunque di rifarsi con questa serie di sconti, che normalmente spinge tanta gente a fare acquisti. Quasi tutte le regioni d’Italia avvieranno i Saldi da sabato 4 gennaio 2020. Alcune regioni, però, anticiperanno l’avvio dei Saldi già al 2 gennaio, come Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. I commercianti sperano così in una boccata d’ossigeno, dopo un 2019 tutt’altro che soddisfacente dal punto di vista dei consumi. Recentemente l’Istat ha infatti sottolineato: “Per il 2019 si prevede un ... Leggi la notizia su tpi

