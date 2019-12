Rui costa è sicuro: «Ibra al Milan? Può fare bene» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il direttore sportivo del Benfica ed ex stella del Milan, Rui costa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole L’ex stella di Fiorentina e Milan e attuale direttore sportivo del Benfica, Rui costa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Globe Soccer Awards. Le sue parole. FIORENTINA – «Mi dispiace che la squadra non riesca a raggiungere gli obiettivi che vuole. Adesso speriamo che il nuovo allenatore Iachini riesca a fare bene, sono convinto che abbia una squadra giusta per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata ad inizio stagione». Milan – «Non sta facendo quello che è normale per questa squadra. Ibra? Non importa l’età, se è in condizione di giocare può fare bene. E al Milan potrà essere un riferimento e uno stimolo alla squadra e ai tifosi. Se ha accettato questo progetto vuol dire che è ancora in grado di fare bene». Leggi su ... Leggi la notizia su calcionews24

sportface2016 : #Milan | #RuiCosta: '#Ibrahimovic? Se ha accettato vuol dire che è ancora in grado di fare bene' - luisgvenancio : RT @ListaVao: Rui Costa - Nuanda771 : @t3kk4s4n @AceccKramer @Milestemplaris @JulianRoss79 Inzaghi passava ore a vedere i filmati dei suoi stessi compagn… -