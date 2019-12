Rugby | il 2020 dell’Italia | parola d’ordine | interrompere la striscia di sconfitte al Sei

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Mancano poche ore alla fine dell’anno e all’inizio del, un anno fondamentale per ilitaliano. Archiviata laWorld Cup in Giappone, salutato Conor O’Shea che si è dimesso da CT della Nazionale, aspettando le elezioni federali che potrebbero ridisegnare la stanza dei bottoni deldel Belpaese, la prima svolta per l’Italdev’essere quella di tornare a vincere. E non contro le cenerentole mondiali, come Russia, Namibia o Canada, ma contro le storiche rivali del Sei Nazioni. L’Italia arriva alcon un CT pro tempore, Franco Smith, che però potrebbe anche restare dopo il 6 Nazioni, dovesse convincere e – soprattutto – dovesse dimostrarsi difficile trovare alternative, con le piste neozelandesi che sembrano essersi raffreddate ultimamente. Il tecnico sudafricano ha sicuramente poco tempo a disposizione, ma dovrà sfruttarlo al meglio per ricostruire ...

