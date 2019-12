Rugby: i convocati dell’Italia di Franco Smith per il primo raduno a Calvisano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il nuovo corso di Franco Smith sulla panchina della Nazionale italiana di Rugby ha finalmente inizio. Come riportato dal sito della Federazione, è stato diramato l’elenco dei 36 convocati in vista del raduno previsto il 6 gennaio a Calvisano, funzionale alla preparazione dei Sei Nazioni 2020. Nella lista sono presenti solo giocatori che militano nel campionato italiano. Nel roster, da notare alcuni volti nuovi: il tallonatore Marco Manfredi, il seconda linea Niccolò Cannone e il flanker Giovanni Pettinelli. Da segnalare anche le chiamate del pilone Danilo Fischetti e dell’estremo Michelangelo Biondelli che, dopo aver fatto una fugace apparizione in azzurro, faranno parte del gruppo di Smith. “E’ importante avere un primo momento di confronto in vista del Guinness Sei Nazioni 2020 e iniziare a conoscerci e a porre le basi del Rugby che vogliamo produrre nel corso del Torneo”, le ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Rugby: i convocati dell’Italia di Franco Smith per il primo raduno a Calvisano - rugbymoon : Italia: i primi convocati da Franco Smith - Nazionale italiana rugby - Rugbymeet - il social network del rugby - sportface2016 : #Rugby, trentasei convocati per il primo raduno del 2020 dell'Italia -