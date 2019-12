Rugby | Franco Smith da traghettatore a possibile capitano dell’Italia E se fosse il ct

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quale sarà il futuro delitaliano? Almeno di quello colorato d’azzurro? La domanda dopo l’ultima Coppa del Mondo è lecita e una risposta oggi la Federazione non sa darla. L’addio di Conor O’Shea era scritto, forse non così repentino e, soprattutto, non con Rob Howley ct in pectore che si fa pizzicare a scommettere su migliaia di partite di. Squalifica sacrosanta e opzione per il futuro cestinata. Così, ecco che in vista del Sei Nazioni che partirà a febbraio, Alfredo Gavazzi ha scelto la soluzione più facile., tecnico messo sotto contratto come assistente, promosso a ct della nazionale per il torneo continentale. Poi si vedrà. Uno staff tecnico rimasto quasi identico al passato (oltre a O’Shea ha salutato anche Mike Catt) per affrontare i primi mesi del 2020 e poi si trarranno le conclusioni. Si segue sempre la pista neozelandese – leggesi Vern Cotter ...

Barba1975 : FANO RUGBY SSD Federico Ferrini Giorgio Brunacci Jacopo Barattini Francesco Livi Walter Colaiacomo Franco Tonelli D… - Barba1975 : FANO RUGBY SSD Giorgio Brunacci Walter Colaiacomo Franco Tonelli Francesco Livi Daniele Falcioni Roberto Ciavaglia… - RugbySpainCom : | Entrevista | Conoce a: Franco Pani. - Magazine RugbySpain #Rugby #RugbySpain #Nacional #Entrevista #FrancoPani -