Roma | Lite violenta con edicolante | attrice famosa finisce in ospedale

Lite con l’edicolante a Roma : l’attrice Irene Ferri finisce in ospedale : L'attrice Romana Irene Ferri è rimasta coinvolta in una piccola Lite con un'edicolante di piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro. L'attrice è finita al pronto soccorso, ma non ha riportato ferite gravi. "Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda", ha dichiarato.Continua a leggere

Rifiuti Roma - la maggioranza M5s dice no al termovalorizzatore e sì alla discarica. Lite furiosa tra i consiglieri Pacetti e Ficcardi : Primo stop della maggioranza pentastellata in Campidoglio al termovalorizzatore Romano. Sì alla discarica, invece, ma solo dopo l’approvazione del piano regionale Rifiuti da parte della Regione Lazio. In più, la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto il mandato a valutare se “impugnare o meno l’ordinanza” firmata da Nicola Zingaretti con la quale le si chiede di individuare il nuovo sito di smaltimento entro giovedì 12 dicembre (pena il ...

La7 - lite Parenzo-Santanchè. “Lei di solito va Saint-Tropez - ma andrebbe a una cena di FdI su marcia su Roma?”. “Lei è un grande cretino” : Bagarre a “Non è l’arena”, su La7, tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e il giornalista David Parenzo su alcune manifestazioni di neofascismo nel partito della parlamentare. Santanchè respinge ogni accusa, affermando che Fratelli d’Italia ‘ha assolutamente tutte le carte in regola’, menzionando il voto della risoluzione contro i totalitarismi al Parlamento Europeo e accusando M5s e ...

Manovra - lite Romano-Borghi su La7. “Con la Lega al governo sono aumentati i mutui”. “Dici scemenze. Adesso tiro fuori i dati” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi. Casus belli: un servizio sul leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca la politica economica del governo Conte Due. Romano commenta: “Sembra che Salvini non abbia mai governato e che sia stato paracadutato da Marte. Dovrebbe dire la verità su quale era la situazione quando era lui al governo. ...

Ciclismo - Elite-Under 23 : nel 2020 nascerà il “Giro di Romagna per Dante Alighieri” : Ci sarà un’inedita corsa a tappe per Elite e Under 23 nel calendario ciclistico 2020 in Italia: si tratta del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, il nuovo evento sportivo lanciato dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta da Marco Selleri, in partnership con Communication Clinic di Marco Pavarini. Gli organizzatori del Giro d’Italia Under 23 intensificano così il proprio impegno per contribuire ulteriormente alla crescita del ...