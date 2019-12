"Roma come Napoli": la scritta che indigna il "verde" Borrelli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un luogo comune scritto su un pezzo di carta ed appiccicato ad un frigorifero abbandonato di fronte i secchioni della spazzatura. “Abbiamo Napoli ai Parioli”. È questa la scritta che non è andata giù a Francesco Emilio Borrelli, appartenente al partito dei verdi e consigliere della Regione Campania.Borrelli affida ad un post Facebook il suo sdegno: “Ecco cosa appare a Roma affisso ad un cumulo di rifiuti. Un concentrato assurdo di luoghi comuni, un’offesa gratuita che proviene da un popolo che, purtroppo, ha gli stessi identici problemi che abbiamo noi. Ma forse il cialtrone di turno lo ha dimenticato”.Il quartiere Romano dei Parioli è uno dei più benestanti nella Capitale, ma non per questo è meno coinvolto dall’emergenza rifiuti che attanaglia la città. Leggi la notizia su huffingtonpost

