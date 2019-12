Röki - prova

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La mitologia norrena è una fonte d'ispirazione potenzialmente sterminata con tantissimi personaggi e divinità degni di essere raccontati, e con una marea di storie più o meno conosciute da cui attingere a piene mani per imbastire intrecci narrativi più o meno originali. Ora come ora buttare nel calderone God of War sarebbe fin troppo facile ma soprattutto sarebbe decisamente fuori posto di fronte a un gioco come.Non solo si tratta di un'avventura profondamente pacifica e spensierata (almeno quasi sempre promettono gli sviluppatori) ma allo stesso tempo il team di Polygon Treehouse ha scelto una strada diversa, interessandosi al folklore scandinavo non necessariamente legato ai grandi dei e alle figure più importanti e potenti. Qui i protagonisti assoluti sono quelle strane creature che abitano caverne, foreste e laghi, quelle che animano i racconti popolari e che infestano le ...

