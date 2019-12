Robert Pattinson, nuova vocazione a luci rosse: “Farò porno” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Robert Pattinson: se il film su Batman dovesse andare male, il noto interprete della saga Twilight sarebbe disposto a entrare nel porno Attento a ciò che dici Robert Pattinson! Il noto attore americano, esploso nel mondo di Hollywood grazie alla saga Twilight, ha rilasciato clamorose dichiarazioni sui progetti futuri. Con ogni probabilità semplici provocazioni, ma ci scommettiamo: se si verificherà lo scenario prospettato, le fan pretenderanno che paghi pegno. Tra gli attori più amati dell’attuale generazione, il fascino da bello e dannato ha fatto presa su innumerevoli teenager, e adesso, diventate adulte, possono lecitamente sognarlo in pellicole erotiche. Intervistato da The Guardian, il divo ha dichiarato di conoscere bene le aspettative attorno al nuovo film, dove indosserà i panni di Batman. In epoca recente tanti grandi nomi hanno portato sul grande schermo le vicende riguardanti ... Leggi la notizia su kontrokultura

