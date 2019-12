Risolto il mistero del fosforo, cruciale per l’origine vita (Di lunedì 30 dicembre 2019) Risolto il mistero del fosforo, cruciale per l'origine della vita. Finora era stato un rompicapo capire dove potesse trovarsi questo elemento, nella Terra primitiva, e la risposta arriva da alcuni laghi, con altissime concentrazioni di sali. La scoperta, pubblicata dalla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze, si deve ai ricercatori dell'universita' di Washington, coordinati da Jonathan Toner. La vita come la conosciamo richiede fosforo: costituisce la spina dorsale delle molecole di Dna e del suo braccio destro, Rna. Ma da circa 50 anni gli esperti si chiedono in che modo un ambiente povero di fosforo, come era la Terra primitiva, ha fornito questo ingrediente chiave? Per scoprirlo lo studio si e' concentrato sui laghi ricchi di sali chiamati carbonati, che si formano in ambienti asciutti, come Mono Lake in California e il lago Magadi in Kenya.Analizzandone le acque, e' ... Leggi la notizia su ilfogliettone

