Rischio valanghe | cosa fare per evitare pericoli

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quattro morti in un solo fine settimana per le. Un uomo di 28 anni è morto dopo essere stato travolto domenica mattina nel gruppo del Brenta, insieme ad altri tre scialpinisti. La slavina si è staccata non distante dal rifugio Tuckett. I quattro stavano risalendo un canalone a piedi per poi discendere con gli sci, quando intorno alle 11 sono stati investiti dalla valanga che li ha trascinati per diversi metri. Sabato un’altra valanga, in Val Senales, ha ucciso una donna di 25 anni, sua figlia di 7 e un’altra bambina della stessa età. La procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per accertare se a far cadere l’imponente massa di neve su una pista sia stato un evento naturale o l’imprudenza di sciatori fuori pista. Il caso è ancora più grave perché ha colpito una pista battuta, non un fuoripista. Secondo il climatologo del Cnr Antonello Pasini, ...

ubozzolini : Il climatologo: più rischio #valanghe con l'aumento degli influssi caldi in #montagna - debufred : #30dicembre #capodanno2020 Permane rischio #valanghe sui monti. #vigilate #prudenza #valanghe #slavine - Italiano_Info : RT @StampaTorino: Meteo, a Capodanno il picco del caldo: brindisi in maniche corte -