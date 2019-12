Rinnovo Mertens, fumata bianca vicina: balla un milione (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Napoli avvicina il Rinnovo di contratto di Mertens: per raggiungere l’accordo manca ancora un milione di euro Il Napoli continua a trattare il Rinnovo di contratto con l’entourage di Dries Mertens, che andrà in scadenza al termine della stagione. Nelle ultime settimane sono stati compiuti passi in avanti da parte della società partenopea. Come riportato da Sky Sport, il belga vorrebbe rinnovare fino al 2022. Il nodo rimane di natura economica: il Napoli offre un bennale da 3 milioni di euro a stagione, Mertens ne chiede quattro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

