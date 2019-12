Rimini | paga due escort poi le pesta | albanese finisce nei guai

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo, un operaio 31enne, aveva deciso di passare la notte di Natale in modo alternativondo le due, entrambe romene, per una notte di sesso a tre. Non soddisfatto della prestazione, complice probabilmente la presenza dei genitori nella stanza attigua, ha preteso indietro il denaro ed al rifiuto delle donne le hate. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per lesioni Aveva deciso di trascorrere la sera di Natale in modo decisamente alternativo. Per questo un operaiodi 31 anni, incensurato e regolarmente residente a Cattolica (), si era rivolto ad un sito specializzato di incontri ed aveva contattato duedi professione di rispettivamente 22 e 26 anni, entrambe romene, per trascorrere insieme un'infuocata notte di sesso a tre. Raggiunto l'accordo economico il 31enne è andato così a prendere le due ...

