Riders: non si può morire per portare una pizza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ieri a Torino i Riders hanno manifestato, sfilando per le vie del centro, la loro vicinanza a Zohaib, il loro collega investito da un automobilista il 19 dicembre e tutt'ora ricoverato al S. Giovanni Bosco. di Fabrizio Maffioletti Il corteo si è fermato per degli speech davanti al comune e all'ispettorato del lavoro. “Non si può morire per portare una pizza. Glovo schiavista sei il primo della lista” hanno inneggiato i manifestanti. I ciclofattorini, in particolare quelli di Glovo, (...) - Cronaca / Sicurezza, Lavoratori, , Rider Leggi la notizia su feedproxy.google

zazoomblog : Riders: non si può morire per portare una pizza - #Riders: #morire #portare #pizza - eccapecca : Ieri a #Torino i riders hanno manifestato,la loro vicinanza a Zohaib, collega investito il 19 dicembre e ancora ri… - AnnibaleBertola : RT @FPaffy: @magnigiancarlo1 Purtroppo c'è parecchia macelleria e non solo di giovani. Esistono aree in cui lo sfruttamento è regolarizzato… -