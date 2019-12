Riccardo Riccardi aderisce a Fratelli d’Italia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoRiccardo Riccardi aderisce a Fratelli d’Italia. E’ lo stesso medico sannita a darne notizia con una nota stampa che riportiamo integralmente: “Dopo l’invito di tanti amici ho preso la decisione di scendere in campo con Fratelli d’Italia. Stare a guardare e non agire non è più possibile. Condivido l’analisi del giornalista Mieli che afferma: “tutti i politici salvo Giorgia Meloni si sono rimangiati a più riprese dichiarazioni e promesse”…Non è possibile che oggi le istituzioni di un Paese siano in mano a persone che si illudono di poter tenere la scena perché pensano che il popolo è uno spettatore passivo, plagiato, addormentato e rincretinito. È nostro dovere intervenire e partecipare. Mettiamo da parte le incertezze e le paure, per non subire passivi le decisioni di personaggetti da ... Leggi la notizia su anteprima24

CigoiRenzo : @M_Fedriga Gentilissimo, Riccardo Riccardi è AMICO di cliniche e laboratori d'analisi convenzionati: alle prossime… - CiriSince1978 : @Riccardi_FVG @MaraPiccin @GibelliTiziana @M_Fedriga @novelliroberto @Sandra_Savino @ForzaFvg @ItalianAirForce… -