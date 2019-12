Restituzioni M5s, 18 parlamentari morosi da inizio anno. Giarrusso: “Accantono le somme per pagare le spese dei processi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ritardi, dimenticanze e rallentamenti. Poi accuse al sistema “farraginoso” e richieste di chiarimenti sulla gestione. Dopo le polemiche per le mancate Restituzioni dell’ormai ex ministro M5s Lorenzo Fioramonti, dentro il Movimento 5 stelle continua a far discutere il sistema dei rimborsi. Il regolamento prevede infatti che i parlamentari M5s restituiscano un minimo di 2mila euro al mese da decurtare dal proprio stipendio e 300 da destinare invece allo sviluppo della piattaforma Rousseau: una regola che però non viene rispettata da tutti o almeno non con la stessa puntualità. In generale, come dimostra il sito Tirendiconto.it dove viene tenuta traccia dei versamenti, sono 18 i parlamentari che nel 2019 non hanno restituito nulla. Mentre un terzo, 103 su 317, non risultano in regola. Il 28 dicembre sul Blog delle Stelle è comparso un ultimatum: “Tutti i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Parlamentari M5s nel mirino per le restituzioni. Il senatore Giarrusso si difende: 'Li tengo da parte per i process… - dellorco85 : 'Trovate 3 mld o mi dimetto'...Dare ultimatum, senza avere contezza del bilancio, forse è stato impudente. E ha res… - abateroberto1 : Circa le mancate restituzioni di parte dei compensi di alcuni parlamentari del M5S. Viene detto che 'il giornalista… -