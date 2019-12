Report allenamento Napoli, ancora terapie per Koulibaly (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti dopo le feste natalizie. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio al centro tecnico di Castel Volturno. Gattuso ha iniziato la preparazione del match contro l’Inter, in programma al San Paolo il 6 gennaio alle 20.45. Il Calcio Napoli ha diffuso il consueto Report relativo all’allenamento. “La squadra ha iniziato la sessione sul campo 3 con una fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro su circuito di forza e allenamento aerobico. Di seguito esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto”. Per quanto riguarda gli infortunati, la società informa che “Luperto e Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro personalizzato sul campo 2. terapie per Koulibaly”. Gli allenamenti ... Leggi la notizia su ilnapolista

