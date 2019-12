Regione Campania, stanziati i fondi per la videosorveglianza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Giunta, nella riunione di oggi, ha destinato i fondi per il sistema integrato della videosorveglianza stradale per il progetto che riguarda la VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), e che prevede l’installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici. Analogo progetto riguarda l’unione dei Comuni Antico Clanis (Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago, Quindici, Taurasi). Inoltre, la Regione Campania ha aderito con delibera di Giunta, al bando della Commissione Europea che riguarda progetti per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, cofinanziato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Fami). Best practice sanità. La Giunta ha dato via libera all’Accordo tra Regione Campania e Regione Autonoma Valle ... Leggi la notizia su anteprima24

