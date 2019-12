Regionali 2020, il centrosinistra in Puglia rischia l’harakiri. Emiliano: «I renziani ci vogliono sabotare» (Di lunedì 30 dicembre 2019) È partita la volata, nel contesto della crisi dell’ex Ilva, che porterà la Puglia alle prossime elezioni Regionali previste per la tarda primavera. Se nel campo del centrodestra a correre sarà Raffaele Fitto (sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, anche se con poco entusiasmo da parte del Carroccio) il centrosinistra sceglierà il proprio candidato con le usuali primarie che si terranno il prossimo 12 gennaio. Il governatore uscente Michele Emiliano, più che dal potenziale avversario diretto del centrodestra, sembra volersi guardare dal fuoco amico. E in particolare da chi politicamente non ha mai dimostrato simpatie per lui: l’area che fa riferimento all’ex segretario dem Matteo Renzi (che l’ex magistrato ha sfidato in occasione delle primarie nazionali per la guida del Partito Democratico del 2017). Attacca infatti Emiliano: «I ... Leggi la notizia su open.online

