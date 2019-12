Real Madrid, Benzema rinnova? Ecco l’offerta delle merengues (Di lunedì 30 dicembre 2019) Karim Benzema potrebbe prolungare il proprio contratto con il Real Madrid: secondo AS le merengues non vogliono cederlo Il rinnovo di Karim Benzema con il Real Madrid tiene banco sulle pagine dei quotidiani spagnoli. Secondo “As” l’idea dei blancos è allungare l’accordo per una-due stagioni offrendo al francese la chance di chiudere la carriera ai massimi livelli con la camiseta del Real. Benzema è stato tentato anche da Paris Saint Germain (nonostante Icardi) e Lione (che non ha mai smesso di sognare di riportarlo a casa) ma l’intenzione dell’attaccante è di rimanere in Spagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

