Rapinano padre e figlio disabile | arrestati due minori nel salernitano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – I Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, coadiuvati da militari della Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto due minorenni con precedenti di polizia, i 16enni P.V. di Salerno e M.L.P. di Vietri, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il 27 dicembre i due malfattori, armati di pistola e coltello, fermavano in località Dragonea un 53enne vietrese assieme alinvalido 20enne in sedia a rotelle, intimandogli di consegnare i preziosi in loro possesso. Al diniego dei due, i malviventi si scagliavano con violenza, percuotendo ilcon il calcio della pistola e scaraventando a terra il(lesioni rispettivamente poi computate in 10 e 3 giorni), quindi dandosi alla fuga asportando solo un orecchino in oro. Le vittime segnalavano subito l’accaduto alla Centrale Operativa di Salerno che provvedeva ...

ONDANEWSweb : Aggrediscono e rapinano padre con figlio disabile in sedia a rotelle. Arrestati 2 minorenni salernitani -… -