Raggi inaugura biblioteca Municipio VIII: 12mila libri in 300 mq (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – A pochi mesi dalla chiusura del Caffe’ letterario, il Municipio VIII di Roma torna ad avere una biblioteca. Si chiamera’ ‘Arcipelago-auditorium’, ed e’ stata inaugurata oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal vicesindaco, Luca Bergamo e dal minisindaco, Amedeo Ciaccheri, nella sede dell’ex circoscrizione a via Benedetto Croce. Un’area di 300 metri quadri, circa 12mila volumi e un auditorium con 150 posti a sedere e un maxischermo, per proiezioni ed eventi culturali. L’Arcipelago-Auditorium sara’ aperto dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10 alle 18 e al suo interno troveranno spazio, oltre a libri e dvd, anche quotidiani e riviste specializzate di cinema e musica. La nuova biblioteca avra’ inoltre il compito di portare avanti il progetto ‘biblioteca a cielo aperto’, progetto itinerante, ... Leggi la notizia su romadailynews

