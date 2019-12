“Ragazzi autistici? Non sono ammessi” | l’hotel cancella la prenotazione

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quando i familiari dei ragazzi hanno fatto le prenotazioni per il periodo di Capodanno, la struttura alberghiera li ha accolti a braccia aperte. Ma quando la direzione dell’hotel ha saputo che si trattava di famiglie con ragazzi, le cosecambiate. Il direttore ha comunicato loro che vi era un numero chiuso per i bambini, poi ha aggiunto che l’albergo non era attrezzato.stati rifiutati allo stesso modo in cui viene impedito l’accesso ai cani e altri animali domestici. I ragazzirifiutati dall’hotel I ragazzie disabili potrebbero disturbare gli altri ospiti dell’hotel. È questa la risposta che decine di famiglie, una comitiva di circa quaranta persone, hanno ricevuto. Il gruppo aveva deciso di trascorrere insieme il Capodanno all’albergo “Terme di Pompeo-Fontana Olente” di Ferentino, a dieci ...

