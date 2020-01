Ragazze morte a Roma, l’avvocato della famiglia: “Sono passate con il verde” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gli atti depositati in procura. Per il legale questo particolare sarebbe «determinante» come prova Leggi la notizia su ilsecoloxix

LegaSalvini : ??STOP PORCHERIE! #Salvini: 'La droga fa male, altro che coltivarsela in casa o comprarla in negozio, e anche le due… - La_LadyGabry : RT @LegaSalvini: ??STOP PORCHERIE! #Salvini: 'La droga fa male, altro che coltivarsela in casa o comprarla in negozio, e anche le due ragazz… - ryland59 : RT @Moonlightshad1: Molte grazie al @TgrRaiLazio che ci mette al corrente che nelle famiglie delle ragazze morte a Corso Francia e in quell… -