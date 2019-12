Ragazze investite Roma, l’avvocato: “Gaia e Camilla passate col verde” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’avvocato della famiglia di una delle due Ragazze morte dopo essere state investite in corso Francia, a Roma, ha depositato una perizia sul semaforo. Nel video in questione si vede che il colore passa direttamente dal verde al rosso, senza passare per il giallo. Questo, quindi, porterebbe a pensare che le due Ragazze siano passate con il verde. La difesa dell’avvocato dei Romagnoli Si preannuncia come un processo basato sulle perizie, quello sulla terribile tragedia di corso Francia in cui sono morte le giovani Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Da un lato, infatti, vi è Pietro Genovese, colui che ha investito le Ragazze e che proverà a dimostrare che Gaia e Camilla “sono sbucate all’improvviso e che era impossibile evitarle”. Dall’altro canto i familiari delle vittime che invece intendono smentire che le Ragazze siano passate con il rosso, ... Leggi la notizia su notizie

