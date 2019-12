Ragazze investite | il costituzionalista contro i domiciliari di Pietro

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È salito sulla sua auto dopo aver bevuto alcolici e sfrecciava a velocità sostenuta, almeno il doppio rispetto al limite previsto dalla legge. Ha infranto le regole, nonostante in passato gli avessero già ritirato la patente. Non mancano neppure i precedenti per possesso di stupefacenti. Così il gip del tribunale di Roma ha accettato la richiesta della misura di custodia cautelare degli arrestia carico diGenovese, sul quale grava l’accusa di duplice omicidio stradale. Lea Roma sono Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. L’autopsia ha dichiarato che le due sedicenni sono morte sul colpo a causa del violentissimo impatto. A esprimersi sulla vicenda è stato anche Vittorio Feltri, che sui social ha scritto: “Le duesedicenni uccise da un auto in corso Francia cosa facevano a mezzanotte in giro ? Hanno scavalcato le barriere ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… -