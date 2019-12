Ragazze investite e uccise a Roma, il legale dei famigliari: «Hanno attraversato con il verde» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nessuno “giochino del semaforo rosso” finito tragicamente per Gaia e Camilla. Le due Ragazze investite e uccise a Roma da un suv alla cui guida c’era il ventenne Pietro Genovese. Il semaforo pedonale di Corso Francia dove sono morte investite le due 26enni Gaia e Camilla non prevede il giallo per chi attraversa e le Ragazze avrebbero iniziato ad attraversare la strada con il verde per i pedoni. Lo afferma l’avvocato Cesare Piraino, legale dei genitori di Camilla Romagnoli, in un atto depositato oggi in Procura. Piraino chiede ai pm di “accertare compiutamente la circostanza”. Ragazze investite e uccise a Roma: sono passate col verde “Il semaforo per l’attraversamento pedonale (in corso Francia, ndr) ha una peculiarità obiettiva”, scrive il legale dei genitori di Camilla. “Non prevede, per avvertire i pedoni ... Leggi la notizia su urbanpost

