Ragazze investite a Roma, l’avvocato di Camilla: “Lei e Gaia passate con il verde” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ragazze investite a Roma, la ricostruzione dell’avvocato di Camilla: “Lei e Gaia passate con il verde”. La ‘guerra’ di perizie è iniziata. Roma – Ragazze investite a Roma, la ricostruzione dell’avvocato di Camilla. E’ stata depositata la carta con il legale della sedicenne che racconta la sua dinamica della vicenda con la ‘guerra’ delle perizie tra difesa e accusa che è iniziata. Il difensore della Romagnoli ha evidenziato come sia Gaia che Camilla sono passate con il verde visto che il semaforo non segnala l’arancione. Una ricostruzione accompagnata da un video. La ricostruzione dell’avvocato di Camilla Il documento depositato in Tribunale ricostruisce, come riportato da Repubblica, il funzionamento del semaforo di Corso Francia. “Quell’impianto – si legge sulle carte presentate dal ... Leggi la notizia su newsmondo

repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… - SkyTG24 : 'Chi ha le sue chiavi o il cellulare ci contatti' L'appello della mamma di Gaia, una delle due ragazze morte dopo e… - Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… -