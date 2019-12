Ragazze investite a Roma, avvocato: "Semaforo pedonale senza giallo" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il semaforo pedonale teatro dell'incidente che ha causato la morte delle sedicenni Gaia e Camilla nella notte del 21 dicembre non prevede il giallo, e le Ragazze avrebbero iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni. È quanto afferma l'avvocato Cesere Piraino, legale dei genitori di Camilla Romagnoli - la 16enne investita e uccisa a Roma con l'amica Gaia Von Freymann - in un atto depositato oggi in Procura con cui chiede ai pm di approfondire questo aspetto. Una circostanza definita "determinante sul profilo probatorio" da parte del legale. (MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI - L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE). "Determinante sul profilo probatorio" "Il semaforo per l'attraversamento pedonale - scrive l'avvocato - ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell'imminente ... Leggi la notizia su tg24.sky

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… -