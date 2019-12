Ragazze investite a Roma | avvocato Bongiorno | "Tragedia | non fiction"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Mazzi di fiori e decine di messaggi con foto hanno riempito il guardrail che si trova in corso Francia, a, sul luogo in cui nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorsi sono stateda un suv e uccise Gaia Von Freymann e Camillagnoli (MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI). Quel pezzo di asfalto dove le due sedicenni hanno perso la vita si è trasformato in una sorta di altare con amici, ma non solo, che si fermano e ricordano le due. Domenica mattina una donna di 82 anni, che si sarebbe distratta proprio a causa del guardail pieno di fiori, ha tamponato un'auto della polizia. Intanto continuano le indagini sull'incidente, che vedono il 20enne Pietro Genovese, al momento agli arresti domiciliari, accusato di omicidio stradale plurimo. Sulla vicenda è intervenuta anche Giulia, legale dei genitori di Gaia, che in un'intervista al Corriere ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… -