Raffaele Santagata morto a 18 anni: il Casarano Calcio piange “Lello” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lutto al Casarano Calcio per la scomparsa prematura di Raffaele Santagata, morto a soli 18 anni dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni in un ospedale di Napoli. Lello – come lo chiamavano gli amici – era già stato colpito da un forte attacco di febbre lo scorso novembre. Leggi la notizia su notizie

FedericoBozzao : Delusioni 2019: -concerto Greta Van Fleet -Marco Marian -Raffaele Santagata - MarcheinGol : Il giovane calciatore si trova all'ospedale 'Cardarelli' di Napoli per la partita più importante della sua vita -