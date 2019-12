Quintali di botti nascosti in garage | strage sfiorata

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quasi duedineidi un condominio. 3 arresti e due denunce dei carabinieri. Oltre 170 chili di ordigni esplosivi e artifizi pirotecnici detenuti illegalmente in 3 box auto: 2 le persone arrestate e 3 quelle denunciate. Questo il bilancio di un blitz dei carabinieri della stazione di Villaricca, nell’ambito di un servizio di contrasto all’uso e alla vendita diillegali disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A finire in manette Fabio Esposito, 35enne di Villaricca e Francesco Fioretti, 37enne di Qualiano, entrambi già noti alle ffoo. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto ben 434 ordigni artigianali e 761 fuochi di “libera vendita”, illecitamente detenuti in tre box auto posti al di sotto di un condominio privato di Villaricca. Un vero e proprio arsenale stoccato in tre piccoli locali ...

fattidinapoli : Napoli: Villaricca, quasi due quintali di botti nei garage di un condominio. Tre arresti e d... - - fattidinapoli : NAPOLI: VILLARICCA, QUASI DUE QUINTALI DI BOTTI NEI GARAGE - Marco_chp1 : RT @RepubblicaTv: Botti: due quintali in garage condominio, 2 arresti a Napoli -