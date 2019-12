Quintali di botti di Capodanno illegali in garage | potevano far esplodere tutto il palazzo

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Quasi duedidinascosti neidi un condominio: erano pericolosi a tal punto che avrebbero potuto far saltare in aria l'interodi Villaricca dove erano stati riposti. Due persone arrestate e portate ai domiciliari in attesa di giudizio, altre tre denunciate.

