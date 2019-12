QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 3 gennaio

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nuovacon Donna Francisca & C, che però non vedremo il giorno di Capodanno. Ecco il riepilogo dellede Ila venerdì 32020: Francisca si reca ina Belmonte per scoprire la verità sulle responsabilità del sindaco. Maria licenzia la sua infermiera. Antolina cade dal burrone. Francisca torna da Belmonte convinta che Fraile non sia il responsabile dei drammatici eventi che hanno colpito Puente Viejo. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Raimundo dice a Francisca di sapere che si sia recata a Belmonte, ma lei nega l’evidenza. La guardia civile chiude le indagini sulla morte di Antolina. Maria capisce di aver bisogno dell’infermiera Dori Vilches e le chiede di restare, promettendole collaborazione incondizionata. Raimundo fa visita a Fernando. Da non perdere: diventa fan della ...

mannocchia : La Libia, la guerra, e i figuranti italiani che giocano a fare i divi a Tripoli. Un’analisi per @espressonline di… - MauroCasciari : BASTA con questa copertura assillante sull'incidente di Corso Francia a Roma. BASTA. Il fatto che metà dei giornali… - matteorenzi : L’Enews di questa settimana -