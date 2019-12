Pure il Borussia sfotte la Juve: se cercate “Haaland Juventus” su Twitter non esiste (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pure il Borussia Dortmund sfotte la Juve. In realtà il geniale social media manager del club tedesco “trolla” tutti i club che erano dati in predicato di prendere Haaland, e che una volta ufficializzata la firma si sono ritrovati con il nulla in mano: il Manchester United, che ha poi reagito stizzito alla chiusura della trattativa, e appunto la Juventus, che in Italia godeva di titoloni sulla grande operazione data per fatta. Nel video postato dal profilo ufficiale del Borussia si vede come le ricerche effettuate abbinando la chiavi “Haaland” a “Manchester United” o a “Juventus” portino zero risultati: “Haaland Juventus”… niente, zero. Un modo per chiarire: Haaland è nostro, ha scelto noi, ce l’abbiamo solo noi. pic.Twitter.com/WZBCBdDWGX — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019 L'articolo Pure il ... Leggi la notizia su ilnapolista

sgrampignon : RT @napolista: Pure il Borussia sfotte la Juve: se cercate “Haaland Juventus” su Twitter non esiste Il social media manager del club tedesc… - napolista : Pure il Borussia sfotte la Juve: se cercate “Haaland Juventus” su Twitter non esiste Il social media manager del cl… - FANAZZURRO : @Probabl61240857 Inter, Arsenal e l'ha cercato pure il Borussia Dortmund -