Programmi TV di stasera | lunedì 30 dicembre 2019 Su Rai1 in 1^Tv il film d’animazione

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ballerina, ore 21.25: Ballerina –d’animazione di Eric Summer, Eric Warin del 2016. Prodotto in Francia/Canada. Durata: 85 minuti. Trama: Giovani orfani in Bretagna, Félicie e Victor fuggono a Parigi per realizzare i propri desideri: lei sogna di diventare ballerina, lui si immagina grande inventore. Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento, comprendono presto che per realizzare i sogni bisogna impegnarsi molto. Félicie trova un’insegnante, e un’amica, in Odette, un’étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, la cui madre, Madame Le Haut, è pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 – Replica 1×1 – Emergenze: La detective Athena Grant lavora come membro della polizia, gestendo casi che richiedono la sua mente acuta e la sua esperienza, ...

zazoomblog : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 30 dicembre 2019 - #Stasera #programmi #canali #vedere - zazoomblog : Stasera in TV: programmi film canali cosa vedere oggi 30 dicembre 2019 - #Stasera #programmi #canali #vedere… - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 dicembre 2019 -