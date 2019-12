Previsioni Meteo Aeronautica Militare | Capodanno mite e soleggiato | il bollettino fino al

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ildel serviziorologico dell’: leper oggi, domani e per i prossimi giorni,al 5 Gennaio 2020. Oggi al Nord: condizioni di bel tempo ovunque, con strati bassi e nebbie sulla Pianura padana, in particolare il settore centro-occidentale, in parziale attenuazione nel corso della giornata. Gelate notturne diffuse sulle pianure. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta su regioni adriatiche ed est Umbria associata a residue precipitazioni sul centro-sud dell’Abruzzo con neve a quote superiori a 400-500 metri; cielo sereno altrove con qualche addensamento nuvoloso al mattino a sud del Lazio. Gelate notturne sulle zone interne. Sud e Sicilia: da poco a parzialmente nuvoloso su Puglia salentina e sud Sicilia con temporaneo aumento di nuvolosità durante la mattinata; molte nubi con deboli rovesci sulle rimanenti zone, ...

