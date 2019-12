Pozzallo, il sindaco avverte: "I migranti della Alan Kurdi? Sbarco atipico" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mauro Indelicato Il primo cittadino lancia l'allarme sulla Libia: "Gli immigrati sbarcati ieri erano vestiti, abbastanza puliti e non affetti da scabbia" A Pozzallo conoscono molto bene il fenomeno migratorio, negli anni di maggior emergenza la cittadina ragusana è diventata una sorta di Lampedusa continentale: è proprio qui che sono stati fatti sbarcare migliaia di migranti rintracciati nel Mediterraneo. Ecco perché comprendono molto bene le dinamiche e le situazioni inerenti le migrazioni, tanto che oggi il primo cittadino può parlare di “atipicità” dello Sbarco più recente avvenuto con la Alan Kurdi: “Noi siamo in un luogo di frontiera. Quindi abbiamo il termometro su alcuni fenomeni che forse possono essere sottovalutati dalle autorità centrali, ma che noi abbiamo il dovere di segnalare ha affermato per l’appunto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – Non c’è dubbio ... Leggi la notizia su ilgiornale

