Povertà: Mipaaf, aperto bando Agea per 5,4 mln da fondo nazionale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “A distanza di pochi giorni dal primo bando per la farina, Agea ha provveduto ad emanare un secondo bando di gara per la fornitura di oltre 6,2 milioni di chilogrammi di polpa di pomodoro per il sostegno alimentare agli indigenti. Viene utilizzata così la dotazione del fondo nazionale, seguendo le indicazioni del Tavolo del Mipaaf con gli enti caritativi. Sono forniture che garantiscono l’accesso al cibo a milioni di persone, attraverso le mense o la consegna di pacchi alimentari”. Ad affermarlo in una nota è la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova che commenta l’apertura del bando di gara da parte di Agea per l’acquisto di almeno 6.243.756 chilogrammi di polpa di pomodoro in scatola da 400 gr. netti, il cui corrispettivo è rappresentato da “¬ 5.494.505 a valere sul fondo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

