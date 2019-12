Post Brexit. Gli inglesi guardano alla cittadinanza irlandese (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un vero e proprio boom: un milione di passaporti in un anno. È l’ammontare delle richieste di cittadinanza ricevute dall’Irlanda Leggi la notizia su laprimapagina

fiodome : Tasse al 17%, Pil e investimenti in crescita. La Gran Bretagna post Brexit vola - qui78 : #quellochenondicono #media #informazione #europa #Tasse al 17%, #Pil e investimenti in crescita. La #GranBretagna p… - rafvitolo : RT @NoEuroEU: Tasse al 17%, Pil e investimenti in crescita. La Gran Bretagna post Brexit vola -