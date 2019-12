Posizioni sessuali pericolose Quali sono e come prevenire danni

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sì, il pene si può fratturare. Sembra impossibile ma succede. E non succede solo in casi di sesso estremo, ma anche molto più normalmente. Quindi, sì, esistono delle. I casi di rottura del penequelli più gravi, ma cianche altriprovocati dalle. Per esempio slogamenti, strappi e fratture dovute a cadute improvvise durante l'atto. Quindi attenzione. Il pene fratturato Attraverso vari studi sulle cause raccontate dai pazienti dal membro fratturato, si è potuto stabilire che il 77% delle fratture al pene è dovuto ad un trauma sessuale. La frattura al pene provoca un dolore lancinante e si deve ricorrere ad una visita medica il prima possibile per non incappare in altrettanto brutte conseguenze. Non è facile prevedere un incidente a luci rosse, ma si può cercare di non ...

