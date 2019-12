PLAYMOBIL THE MOVIE – Gli storici giocattoli prendono vita (Di lunedì 30 dicembre 2019) Da ragazzina Marla passava le giornate a giocare col fratellino Charlie e sognava di girare il mondo. La scomparsa prematura dei genitori l’ha però trasformata in una donna occupata in tutto tranne che a divertirsi. Charlie una sera, uscito di casa senza avvisare, viene attirato dalla vista di un padiglione dove si teneva una mostra di PLAYMOBIL che sembra aspettare solo lui. Quando Marla lo ritrova, non fa in tempo a portarlo via che entrambi vengono risucchiati dal mondo dei giochi e portati in un’altra dimensione, dove hanno le fattezze di due PLAYMOBIL e li attende una grande avventura. Marla totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce del suo fratellino per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante camionista Del, l’affascinante e carismatico agente ... Leggi la notizia su nerdgate

