Più imprese a Roma che a Milano. Napoli è terza (+0,8% mel 2019) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Con 306 mila sedi d’impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica delle province italiane per numero di imprese, dopo Roma che ne ha 365 mila (7%), ma prima per numero di addetti con 2,2 milioni (13% nazionale) contro gli 1,5 milioni (9%) di Roma che e’ seconda. Al terzo posto ci sono Napoli per imprese (244 mila) e Torino per addetti (769 mila). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese, al terzo trimestre 2019 e 2018. Stabili a 5,2 milioni le imprese nazionali, grazie al rafforzamento delle citta’ maggiori: a Roma +1,3%, a Milano +1%, a Napoli +0,8%. Per Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, “sono le grandi citta’ che diventano sempre piu’ luogo di concentrazione delle ... Leggi la notizia su ildenaro

