Pinocchio vola in testa al box office italiano e sfiora i 10 milioni di euro

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 dicembre 2019)superstar, 10didi incasso per il film di Matteo Garrone che raggiunge la vetta del box. Dopo un debutto positivo, ildi Matteo Garronein vetta alla classifica del boxnataliziondo i 10ditotali. Oltre 5didi incasso nel weekend per la fadi Garrone che torna a raccontare dell'anziano falegname Geppetto (Roberto Benigni) il quale decide di fabbricare un burattino di legno e crescerlo, una volta accortosi che in lui c'è vita, come fosse un figlio., però,(interpretato dal piccolo Federico Ielapi) si rivela un'impresa difficilissima per il povero falegname che fatica a stargli dietro: ingenuo e scansafatiche, tra brutti ceffi e brutti incontri, ...

Think_movies : Box Office Italia della Settimana, Garrone vola con il suo “Pinocchio” – la Classifica Completa… - AlexSavoia : RT @PieraDetassis: “PINOCCHIO' IN TESTA SFIORA I 7.5 MILIONI DI EURO, 'JUMANJI: THE NEXT LEVEL' AL SECONDO POSTO, 'IL PRIMO NATALE' TERZO E… - _Cinemaniaci : RT @PieraDetassis: “PINOCCHIO' IN TESTA SFIORA I 7.5 MILIONI DI EURO, 'JUMANJI: THE NEXT LEVEL' AL SECONDO POSTO, 'IL PRIMO NATALE' TERZO E… -