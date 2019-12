Piatek, cessione possibile a gennaio: un club di Liga sull’attaccante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Piatek potrebbe lasciare il Milan con l’arrivo di Ibrahimovic che sarà presentato il 2 gennaio. Nonostante il rendimento ben al di sotto delle attese, non mancano gli acquirenti per il polacco Grandi manovre in casa Milan. All’arrivo di Ibrahimovic potrebbero seguire altre operazioni in entrata e in uscita, specie nel reparto offensivo con un conseguente … L'articolo Piatek, cessione possibile a gennaio: un club di Liga sull’attaccante proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

