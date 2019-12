Perugia, panchina in bilico: al San Paolo con un nuovo tecnico! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Perugia, panchina a rischio Notizie Calcio – Stando a quanto raccolto da TMW, la panchina di Massimo Oddo a Perugia è seriamente in bilico. Ore importanti di riflessioni per il club, che dovrebbe prima individuare la giusta alternativa al tecnico, che ha guidato la squadra umbra in questo girone di andata terminato ieri. Da tenere presente che il 14 gennaio, alle ore 15, il Perugia scenderà in campo al San Paolo per giocarsi gli ottavi di finale in gara unica contro il Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Sky – Mertens-Napoli, c’è la volontà di rinnovare! Accordo vicino, la situazione Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime Allan rinnova a sorpresa con il Napoli, ... Leggi la notizia su forzazzurri

